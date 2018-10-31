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Конечная цена газа для населения с ноября составит 8,549 тыс. грн, для ТКЭ – 8,362 тыс. грн
18:33 30.10.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал конечные цены природного газа для бытовых потребителей (населения) и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на период с 1 ноября-2018 по 30 апреля 2019 года.
Согласно утвержденной правительственным постановлением №867 от 19 октября 2018 года новой формуле расчета, цена реализуемого НАК в рамках специальных обязательств по поставке (ПСО) газа как товара, составит 6 тыс. 235,51 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или 7 тыс. 482,61 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Конечная цена газа для населения (с учетом стоимости его доставки, распределения и НДС) составит 8 тыс. 548,92 грн за 1 тыс. куб. м (+22,9% к действующей с 1 апреля-2017), для ТКЭ - 8 тыс. 361,85 грн за 1 тыс. куб. м (+22,8%).
Как сообщалось, Кабинет министров продлил специальные обязательства "Нафтогаз" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года.
Кабмин также пересмотрел формулу расчета цены для продажи газа по ПСО, взяв за основу среднеарифметическую цену продажи/поставки газа НАК промышленным потребителям за июль-сентябрь текущего года в размере 8981 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС и расходов на транспортировку и поставку). К этой цене применяется понижающий коэффициент 0,6943 для расчета цены на газ для населения и тепловиков с 1 ноября-2018 по 30 апреля 2019 года и коэффициент 0,8 - для расчета цены на газ с 1 мая 2019 года.
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