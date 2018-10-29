Финансовые новости
- |
- 29.10.18
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Запасы в ПХГ Украины уже превышают 17 млрд куб. м
09:54 29.10.2018 |
Украина, несмотря на уже стартовавший отопительный сезон, продолжает наращивать запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ), свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".
Так, с 8 апреля по 27 октября 2018 года запасы в хранилищах возросли в 2,3 раза – c 7 млрд 435,16 млн куб. м до 17 млрд 52,98 млн куб. м.
Достаточно теплая, как для конца октября погода, при сопутствующих внутренней добыче и импорте газа позволяет последние несколько дней ежесуточно пополнять хранилища на 8 млн куб. м в сутки.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 1-27 октября ПХГ пополнились на 818,49 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки), в сентябре – на 1 млрд 594,99 млн куб. м (53,17 млн куб. м/сутки), августе – на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), июле – на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), июне – на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).
Следует отметить, что из отопительного сезона 2017/2018 годов Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах из-за морозного марта - начала апреля.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
Запасы в ПХГ Украины на 27 октября за 2014-18 гг., млн куб. м:
|дата
|объем
|27.10.2018
|17 052,98
|27.10.2017
|16 922,89
|27.10.2016
|14 561,40
|27.10.2015
|16 972,40
|27.10.2014
|16 440,42
Данные: УТГ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послание от Путина. Что Лукашенко передал Порошенко
|После нескольких дней роста курс доллара на межбанке резко провалился 26 октября
|Андрей Коболев: Наш приоритет — изменение схемы торговли газом, устранение посредников
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.10.18
|«Приват» поднял цену ДТ до 32 грн/л
|Частные исполнители взыскали 915 млн гривен кредитной задолженности с начала 2018
|Запасы в ПХГ Украины уже превышают 17 млрд куб. м
|«Укрэнерго» при участии французской RTE хочет построить energy storage на 200 МВт
|Золото 29 октября слегка корректируется к пятничному росту
|Цены на нефть колеблются 29 октября на данных о ее добыче в США и заявлениях Ирана
Это интересно
|Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь
|Google упростил удаление истории поиска
|На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом
|Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632
|Google заставит производителей Android-гаджетов выпускать обновления безопасности
|Apple закрыла полиции доступ к iPhone
|Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 без экранного выреза