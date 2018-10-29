Финансовые новости
- |
- 29.10.18
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин опубликовал постановление, согласно которому цены на газ для домохозяйств будут расти в три этапа
07:55 29.10.2018 |
Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена 6235,5 грн без учета НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.
С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена газа для граждан составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем правительство сообщало ранее.
В пятницу сообщалось, что Кабмин опубликовал это постановление на портале, но затем удалил.
Согласно этому документу, цена на газ для домохозяйств должна вырасти до 9852 грн за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 грн с 1 января 2020 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послание от Путина. Что Лукашенко передал Порошенко
|После нескольких дней роста курс доллара на межбанке резко провалился 26 октября
|Андрей Коболев: Наш приоритет — изменение схемы торговли газом, устранение посредников
|Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.10.18
|«Приват» поднял цену ДТ до 32 грн/л
|Частные исполнители взыскали 915 млн гривен кредитной задолженности с начала 2018
|Запасы в ПХГ Украины уже превышают 17 млрд куб. м
|«Укрэнерго» при участии французской RTE хочет построить energy storage на 200 МВт
|Золото 29 октября слегка корректируется к пятничному росту
|Цены на нефть колеблются 29 октября на данных о ее добыче в США и заявлениях Ирана
Это интересно
|Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь
|Google упростил удаление истории поиска
|На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом
|Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632
|Google заставит производителей Android-гаджетов выпускать обновления безопасности
|Apple закрыла полиции доступ к iPhone
|Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 без экранного выреза