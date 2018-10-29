Кабмин опубликовал постановление, согласно которому цены на газ для домохозяйств будут расти в три этапа

Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена 6235,5 грн без учета НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена газа для граждан составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем правительство сообщало ранее.

В пятницу сообщалось, что Кабмин опубликовал это постановление на портале, но затем удалил.

Согласно этому документу, цена на газ для домохозяйств должна вырасти до 9852 грн за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 грн с 1 января 2020 года.