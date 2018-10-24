Трехсторонняя встреча по газу может пройти во второй половине ноября - министр энергетики РФ

Трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и ЕС может пройти во второй половине ноября, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Пока дата не согласована окончательно. Возможно, что во второй половине ноября", - сказал российский министр.

Как сообщалось, в июле после долгого перерыва представители России, Украины и Европейской комиссии снова встретились в трехстороннем формате, назвав это, однако, не переговорами, а консультациями.

Целью консультаций является поиск условий транзита газа через Украину после 2019 года. После июльской встречи были два раунда консультаций на уровне экспертов: 12 и 26 сентября.

