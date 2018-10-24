Электронные аукционы по продаже спецразрешений на пользование недр стартуют 24 октября - МЭРТ

Электронные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами в "ProZorro.Продажи" стартуют 24 октября в рамках экспериментального проекта, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

"Теперь Государственная служба геологии и недр Украины будет выставлять на электронные аукционы в "ProZorro.Продажи" разрешения на пользования недрами", - указывает МЭРТ.

Соответствующее правительственное постановление вступило в силу, уточнило министерство.

Как отмечает МЭРТ, экспериментальный проект продлится до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонадра должны предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.

"Главное задание - проверить эффективность открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами", - цитирует министерство первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова.

