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Электронные аукционы по продаже спецразрешений на пользование недр стартуют 24 октября - МЭРТ
11:59 23.10.2018 |
Электронные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами в "ProZorro.Продажи" стартуют 24 октября в рамках экспериментального проекта, сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.
"Теперь Государственная служба геологии и недр Украины будет выставлять на электронные аукционы в "ProZorro.Продажи" разрешения на пользования недрами", - указывает МЭРТ.
Соответствующее правительственное постановление вступило в силу, уточнило министерство.
Как отмечает МЭРТ, экспериментальный проект продлится до 1 декабря 2019 года, после чего Госгеонадра должны предоставить предложения по дальнейшему развитию проекта.
"Главное задание - проверить эффективность открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами", - цитирует министерство первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова.
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