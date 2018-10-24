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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

WSJ: Меркель уступила Трампу: Германия будет покупать газ у США

11:10 23.10.2018 |

Новости ТЭК, Мир

 

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила правительственную поддержку усилиям, направленным на появление американского газа в Германии - это стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, в этом месяце Меркель на закрытом завтраке с депутатами сообщила о решении правительства взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США, который будет расположен на севере Германии.

Проект был остановлен в течение многих лет, но Трамп активно лоббировал его в Европе, чтобы увеличить объемы закупленного в США сжиженного газа и уменьшить энергетическую зависимость Европы от России. Германия получает большую часть своего газа из России, и попытки США открыть свой рынок для американских компаний зашли в тупик из-за отсутствия государственной поддержки.

Меркель сказала депутатам, что решение о софинансировании терминала для СПГ является "стратегическим" и может окупиться в долгосрочной перспективе. Пресс-секретарь правительства Германии сообщил изданию, что этот шаг был сделан из-за экономических интересов Германии, а не под давлением США.

Меньше чем через неделю после общения Меркель с депутатами была подана одна из первых заявок на государственную помощь для строительства терминала в городе Штаде недалеко от Гамбурга.

Несколько чиновников из США и Германии считают, что Берлин надеется благодаря поставкам американского газа решить длительный торговый спор с Вашингтоном. Еще одна мотивация - надежда избежать введения американских санкций из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

В среду, 17 октября, Польша подписала 20-летние контракты на поставку сжиженного газа из США. В 2022 году у Польши истекает контракт на поставку российского газа с "Газпромом" и она не намерена его продлевать.
По материалам: Европейская правда
 

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