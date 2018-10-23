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Argus Media запустило оценку стоимости украинского газа
22:28 22.10.2018 |
Международное агентство Argus Media (Лондон), специализирующееся на ценовых и статистических данных в сфере энергетики и товарно-сырьевых ресурсов, запустило оценку стоимости украинского природного газа с целью обеспечения прозрачности на быстроменяющемся рынке.
"Новая оценка является важным шагом в развитии свободного украинского рынка газа, которое началось с импорта из Европы в конце 2015 года, заменив поставки из России", - сообщается на сайте агентства.
В агентстве подчеркнули, что Украина является крупным рынком природного газа с годовым объемом потребления 30,6 млрд куб. м и имеет амбиции по приведению его в соответствие с правилами функционирования европейского рынка, что может сделать Украину более привлекательной для торговли. Внутренний рынок страны выравнивается и позволяет сопоставлять цены на нем с ценами в Европе. В соответствии с этим работа Argus будет направлена на обеспечение независимого освещения украинского рынка газа и электроэнергии.
"Наше внимание к Украине связано с ее растущим значением для европейской энергетической системы, быстрым развитием. Эта оценка является кульминацией специализированных исследований и разработок со стороны наших редакционных коллективов в Киеве и Лондоне", - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора Argus Эдриан Бинкс.
Агентство указывает, что открыло офис в Украине в 2008 году и специализируется на ценовой информации о моторном топливе и LPG, новостях и анализе.
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