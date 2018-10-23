Украина увеличила запасы газа в ПХГ в 2,4 раза до 16,9 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,4 раза, или на 9 468,62 млн куб. м до 16 903,78 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

С начала октября в ПХГ было закачано 680 млн куб. м газа.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала октября составил 34 млн куб. м.

По состоянию на 20 октября 2018 года, в ПХГ находилось 16 903,78 млн куб. м газа, что на 0,1%, или на 24,42 млн куб м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (16 928,2 млн куб. м).

С начала октября Украина импортировала 645,026 млн куб. м газа: 355,464 млн куб. м - через Словакию, 244,505 млн куб. м - через Венгрию, 45,061 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала октября составила 1 167,742 млн куб. м, транзит - 4 283,666 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября.

Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.