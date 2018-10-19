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Кабмин установил цену на газ для населения 8 550 гривен/тыс. куб. м. с ноября
17:50 19.10.2018 |
Кабинет Министров продлил до 1 ноября 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен и установил с 1 ноября цену на газ для населения в 8 550 гривен/тыс. куб. м.
Данное решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.
В частности, Кабмин одобрил проект постановления, который возлагает спецобязательства на "Нефтегаз" продавать с 1 ноября поставщикам газ для населения по цене 8 550 гривен/тыс. куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, с 1 ноября цена на природный газ для населения вырастет на 23,5%.
17 октября Кабмин продлил действующую цену на газ для населения до 27 октября.
В конце мая Кабмин продлил спецобязательства "Нефтегаза" по поставке газа населению и ТКЭ без изменения цены до августа, в конце августа спецобязательства были продлены до сентября, в конце сентября - до октября.
Цена газа для поставок населению и ТКЭ сохранялись уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.
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