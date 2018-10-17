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Польская PGNiG подписала контракт на ежегодную поставку 2 млн тонн американского СПГ
11:35 17.10.2018 |
Польская государственная компания PGNiG подписала два долгосрочных контракта на поставку СПГ с американскими компаниями Calcasieu Pass Global Venture и Venture Global LNG Plaquemines.
Каждый контракт предусматривает поставку в Польшу около 1 млн тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет.
Поставки будут осуществляться через американские терминалы, строительство которых планируется завершить в 2022-2023 годах.
Как отмечает издание, сжиженный газ становится все более значимым для Польши. С момента запуска терминала СПГ в Свиноуйсьце Польша получила широкий доступ газу из Катара и Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что в начале октября 2018 года польская компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с Energy Resources of Ukraine на поставку газа оператору газотранспортной системы "Укртрансгазу". Договор предусматривает поставку более 200 млн куб. м газа с октября 2018 года по 1 мая 2019 года. Сырье будет использоваться для собственных нужд "Укртрансгаза".
По словам вице-президента PGNiG по коммерческим вопросам Мачея Воняка, компания предлагает клиентам газ из различных источников и направлений, включая СПГ из Катара, США или Норвегии, газ с европейских рынков и газ, который добывает PGNiG в Польше.
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