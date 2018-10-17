Польша выступила против прекращения расследования в адрес «Газпрома»

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подала жалобу в связи с прекращением антимонопольного расследования, которое проводила Еврокомиссия в отношении российского "Газпрома". Как заявила пресс-служба PGNiG во вторник, 16 октября, "Газпром" продолжает нарушать законодательство Евросоюза.

Как утверждает польская сторона, заключенная в мае, несмотря на все доказательства, договоренность между Еврокомиссией и российской компанией о прекращении расследования позволила "Газпрому" последовательно повышать цены для своих клиентов из Центральной и Восточной Европы.

В 2011 году Брюссель начал расследование, подозревая "Газпром" в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и нарушении европейских правил. В апреле 2015 года российскому энергетическому гиганту были предъявлены обвинения в связи с захватом ведущих ролей на рынке в восьми странах - Польше, Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Латвии, Литве и Эстонии.

В мае 2018 года Еврокомиссия прекратила расследование по соглашению сторон. "Газпром" избежал крупного денежного штрафа.