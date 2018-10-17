Финансовые новости
- |
- 17.10.18
- |
- 08:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Польша выступила против прекращения расследования в адрес «Газпрома»
08:15 17.10.2018 |
Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подала жалобу в связи с прекращением антимонопольного расследования, которое проводила Еврокомиссия в отношении российского "Газпрома". Как заявила пресс-служба PGNiG во вторник, 16 октября, "Газпром" продолжает нарушать законодательство Евросоюза.
Как утверждает польская сторона, заключенная в мае, несмотря на все доказательства, договоренность между Еврокомиссией и российской компанией о прекращении расследования позволила "Газпрому" последовательно повышать цены для своих клиентов из Центральной и Восточной Европы.
В 2011 году Брюссель начал расследование, подозревая "Газпром" в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и нарушении европейских правил. В апреле 2015 года российскому энергетическому гиганту были предъявлены обвинения в связи с захватом ведущих ролей на рынке в восьми странах - Польше, Чехии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Латвии, Литве и Эстонии.
В мае 2018 года Еврокомиссия прекратила расследование по соглашению сторон. "Газпром" избежал крупного денежного штрафа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Истерика самосвята: У кого автокефалия обнаружит погоны ФСБ под рясой
|Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от «Свободы» идет Кошулинский
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Колесникова (ОБ)
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Вилкула
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Польша выступила против прекращения расследования в адрес «Газпрома»
|Перебои с поставками ДТ толкнули оптовые цены вверх
|В январе-августе отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $5 004,1 млн
|Американская Greenbrier планирует выйти на украинский рынок
|Цены на нефть 16 октября перешли к снижению, Brent подешевела до $80,2 за баррель
|ГФС увеличила сбор ЕСВ на 26,8% до 163,9 млрд гривен в январе-сентябре
Это интересно
|Samsung представила первый смартфон с четырьмя основными камерами
|Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании
|Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей
|Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров
|Как дают чаевые в разных странах мира
|Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г
|BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября