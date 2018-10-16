Украина увеличила запасы в ПХГ до 16.7 млрд куб. м

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 9 млрд 243,04 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

Так, с 8 апреля по 14 октября 2018 года запасы в хранилищах возросли в 2,2 раза – до 16 млрд 678,2 млн куб. м с 7 млрд 435,16 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 1-14 октября ПХГ пополнились на 443,72 млн куб. м (31,69 млн куб. м/сутки), в сентябре – на 1 млрд 594,99 млн куб. м (53,17 млн куб. м/сутки), августе – на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), июле – на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), июне – на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

Следует отметить, что из отопительного сезона 2017/2018 годов Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах из-за морозного марта - начала апреля.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.



Запасы в ПХГ Украины на 14 октября за 2014-18 гг., млн куб. м:

дата объем 14.10.2018 16 678,20 14.10.2017 16 771,68 14.10.2016 14 731,67 14.10.2015 15 952,32 14.10.2014 16 737,72

Данные: УТГ