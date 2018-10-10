СУГ в рознице 10 октября дня подорожал в среднем на 20 коп

С 9 по 10 октября автозаправочные сети повысили цены на автогаз в среднем на 1-38 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 6-8 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 15,27 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 15,20 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 коп/л до 15,95 грн/л.

На станциях AMIC, Shell, KLO, «Автотранс», «Татнефть-АЗС-Украина», «БРСМ-Нафта», «Кворум», «Рур груп», «Укргаздобыча» и ZOG автогаз подорожал на 1-38 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 10 октября составила 15,67 грн/л (+20 коп. /л по сравнению с 8 октября).

По данным «Консалтинговой группы А-95», 9 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 930 грн/т, что на 750 грн/т выше, чем в начале месяца.

Стоимость автогаза на АГЗС на 10 октября 2018 г., грн/л: