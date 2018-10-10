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СУГ в рознице 10 октября дня подорожал в среднем на 20 коп
13:02 10.10.2018 |
С 9 по 10 октября автозаправочные сети повысили цены на автогаз в среднем на 1-38 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» стоимость автогаза выросла на 6-8 коп./л: в сети «Авиас» СУГ подорожал до 15,27 грн/л, в сети «Укрнафты» - до 15,20 грн/л. Автогаз на станциях Glusco подорожал на 25 коп/л до 15,95 грн/л.
На станциях AMIC, Shell, KLO, «Автотранс», «Татнефть-АЗС-Украина», «БРСМ-Нафта», «Кворум», «Рур груп», «Укргаздобыча» и ZOG автогаз подорожал на 1-38 коп./л.
Средняя цена СУГ по Украине 10 октября составила 15,67 грн/л (+20 коп. /л по сравнению с 8 октября).
По данным «Консалтинговой группы А-95», 9 октября средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 930 грн/т, что на 750 грн/т выше, чем в начале месяца.
Стоимость автогаза на АГЗС на 10 октября 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,19
|
0,00
|
WOG
|
16,15
|
0,00
|
Авиас
|
15,27
|
0,06
|
Укрнафта
|
15,20
|
0,08
|
AMIC
|
15,77
|
0,02
|
Shell
|
15,85
|
0,21
|
SOCAR
|
16,26
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,44
|
0,01
|
Glusco
|
15,95
|
0,25
|
Автотранс
|
15,43
|
0,15
|
KLO
|
16,19
|
0,10
|
UPG
|
15,60
|
0,00
|
Параллель
|
15,86
|
0,00
|
Надежда
|
14,92
|
0,00
|
Chipo
|
15,34
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,32
|
0,38
|
Род-Ник
|
15,60
|
0,00
|
Кворум
|
15,95
|
0,15
|
Рур груп
|
15,89
|
0,20
|
Укргаздобыча
|
15,60
|
0,30
|
ZOG
|
15,19
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
15,67
|
0,05
|
|
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