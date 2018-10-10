Финансовые новости
- |
- 10.10.18
- |
- 13:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил планы возобновить закупку газа у Туркмении с января 2019 г
08:03 10.10.2018 |
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью государственному информационному агентству Туркмении ТДХ подтвердил планы возобновить закупку газа у Туркмении с 1 января 2019 года.
Ранее во вторник государственное информационное агентство Туркмении сообщало, что Россия и Туркмения во вторник обсудили возможность возобновления закупок газа из Туркмении с 1 января 2019 года.
В интервью агентству ТДХ сразу после переговоров с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, Миллер сказал, что Туркменистан, обладающий богатейшими газовыми запасами, является традиционным партнером "Газпрома" в энергетической сфере, и в настоящее время действует межправительственное соглашение между РФ и Туркменией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.
По его словам, в последнее время действовала "коммерческая пауза", которая закончится в конце 2018 года.
"В связи с этим в ходе встречи были обсуждены вопросы возобновления закупки "Газпромом" туркменского газа, что, согласно нашим планам, произойдет в самое ближайшее время - с 1 января 2019 года", - сказал Миллер.
"Мы хорошо знаем большие возможности Туркменистана, и в то же время видим растущие рынки, на которые традиционно поставляется газ. Поэтому конъюнктура на сегодняшний день является очень и очень хорошей. В настоящее время главная наша договоренность - это договоренность о том, что мы сейчас до конца года в тесном сотрудничестве с туркменскими коллегами приступаем к конкретным предметным переговорам по возобновлению закупок туркменского газа", - подчеркнул глава "Газпрома".
Он также отметил, что стороны ожидают достижения договоренностей по вопросам объемов газовых поставок и другим вопросам контрактных взаимоотношений в ближайшее время.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП
|«Пловец» с «Копьем». Пригодится ли ВСУ новая плавающая «эрзац-БМП»
|9 октября стало большим разочарованием для продавцов безналичной валюты
|Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СУГ в рознице 10 октября дня подорожал в среднем на 20 коп
|Цены на нефть опускаются 10 октября после скачка накануне, Brent - на уровне $84,79 за баррель
|МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП
|С момента запуска в Украине малой приватизации удалось продать 84 объекта
|Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил планы возобновить закупку газа у Туркмении с января 2019 г
|Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат
Это интересно
|Названы самые экономичные сити-кары
|В Apple придумали добавить в перо ультразвуковые датчики
|Социальную сеть Google+ закроют для пользователей
|Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения
|Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды
|Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер
|Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии