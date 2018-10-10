Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил планы возобновить закупку газа у Туркмении с января 2019 г

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью государственному информационному агентству Туркмении ТДХ подтвердил планы возобновить закупку газа у Туркмении с 1 января 2019 года.

Ранее во вторник государственное информационное агентство Туркмении сообщало, что Россия и Туркмения во вторник обсудили возможность возобновления закупок газа из Туркмении с 1 января 2019 года.

В интервью агентству ТДХ сразу после переговоров с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, Миллер сказал, что Туркменистан, обладающий богатейшими газовыми запасами, является традиционным партнером "Газпрома" в энергетической сфере, и в настоящее время действует межправительственное соглашение между РФ и Туркменией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.

По его словам, в последнее время действовала "коммерческая пауза", которая закончится в конце 2018 года.

"В связи с этим в ходе встречи были обсуждены вопросы возобновления закупки "Газпромом" туркменского газа, что, согласно нашим планам, произойдет в самое ближайшее время - с 1 января 2019 года", - сказал Миллер.

"Мы хорошо знаем большие возможности Туркменистана, и в то же время видим растущие рынки, на которые традиционно поставляется газ. Поэтому конъюнктура на сегодняшний день является очень и очень хорошей. В настоящее время главная наша договоренность - это договоренность о том, что мы сейчас до конца года в тесном сотрудничестве с туркменскими коллегами приступаем к конкретным предметным переговорам по возобновлению закупок туркменского газа", - подчеркнул глава "Газпрома".

Он также отметил, что стороны ожидают достижения договоренностей по вопросам объемов газовых поставок и другим вопросам контрактных взаимоотношений в ближайшее время.