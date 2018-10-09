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Польша переходит с российского на американский газ
16:44 09.10.2018 |
Польская нефтегазовая компания (PGNiG) до конца 2018 года подпишет минимум два контракта на приобретение сжиженного газа.
Об этом сообщил вице-председатель компании Мацей Возняк, передает «Польское радио». Он добавил, что два договора, которые будут окончательно подписаны в этом году, являются долгосрочными.
Возняк напомнил, что в начале июля компания PGNiG подписала в Вашингтоне письма о намерениях с двумя американскими терминалами по подписанию долгосрочных контрактов на приобретение сжиженного газа (LNG).
Речь идет о приобретении согласно формуле: «мы покупаем газ и плывем с ним туда, куда считаем целесообразным, также в Польшу». В результате регазификации это будет почти 5,5 млрд кубометров голубого топлива.
Вице-глава PGNiG сказал, что этот газ значительно дешевле, чем российский. «Я говорю о стоимость транспортировки до Польши, то есть газ, перевозка, разгрузка - это сырье будет дешевле, чем то, которое ныне Польши предлагает «Газпром», конкурентоспособное относительно российского газа», - отметил он.
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