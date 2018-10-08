Украина увеличила запасы газа в ПХГ в 2,2 раза до 16,4 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,2 раза, или на 8 941,1 млн куб. м до 16 376,26 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

С начала октября в ПХГ было закачано 143,81 млн куб. м газа.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала октября составил 24 млн куб. м.

По состоянию на 6 октября 2018 года, в ПХГ находилось 16 376,26 млн куб. м газа, что на 1,2% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября.

Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.