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Дионисий Галикарнасский
Украина увеличила запасы газа в ПХГ в 2,2 раза до 16,4 млрд куб. м с начала сезона закачки
12:14 08.10.2018 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,2 раза, или на 8 941,1 млн куб. м до 16 376,26 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
С начала октября в ПХГ было закачано 143,81 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала октября составил 24 млн куб. м.
По состоянию на 6 октября 2018 года, в ПХГ находилось 16 376,26 млн куб. м газа, что на 1,2% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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