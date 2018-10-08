Еще один трейдер начал торги природным газом на УЭБ

Компания «Инкорпорейтед плюс» впервые выставила на продажу на биржевых торгах, которые состоятся 8 октября, природный газ. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Украинской энергетической биржи» (УЭБ).

Компания выставила 200 тыс. куб. м с поставкой в октябре. Объем разбит на четыре лота по 50 тыс. куб. м. Стартовая цена установлена на уровне 12 650 грн/тыс. куб. м.

Кроме «Инкорпорейтед плюс» свой ресурс также выставили компании «Крафт Энерджи» и «Укрэнергоальянс» - по 2 млн куб. соответственно. Стартовая цена «Крафт Энерджи» варьируется в пределах 12 630 - 12 800 грн/тыс. куб. м в зависимости от срока поставки (сентябрь - ноябрь).

Стартовая цена «Укрэнергоальянса» выставлена на уровне 12 900 - 12 800 грн/тыс. куб. м с поставкой в октябре и ноябре соответственно.

Как сообщал enkorr, на рынок природного газа в этом году уже вышли ряд нефтетрейдеров, например: Socar, GT Group, «Альянс Ойл Трейдинг», группа УПК, «Альянс Энерго Трейд» и ОККО.

Также впервые выставила на продажу природный газ на Украинской энергетической бирже компания «Фортекс Энерджи».

Справка enkorr

ООО «Инкорпорейтед плюс» основано и зарегистрировано в Киеве в сентябре 2017 г. Компания занимается торговлей газом через местные (локальные) трубопроводы. Основателем и руководителем значится Елена Норова. Уставной капитал компании - 100 тыс. грн.