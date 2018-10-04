Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за поставленный газ перед «Нафтогазом» сократилась на 2,2% до 28,1 млрд гривен

Задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ), теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и прямых промышленных потребителей за поставленный природный газ перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" по состоянию на 2 октября сократилась на 2,2%, или на 640 млн гривен до 28,1 млрд гривен по сравнению с прошедшей неделей.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українськi Новини.

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд гривен.

Задолженность "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 10,8%, или на 388 млн гривен, и на данный момент суммарная задолженность компании составляет 3,2 млрд гривен.

Суммарная просроченная задолженность перед "Нафтогазом" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 24,7 млрд гривен, из них за 2018 год - 8,8 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил до октября 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на "Нафтогаз" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям ТКЭ природный газ без изменения текущих цен.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 октября останется на прежнем уровне - 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.