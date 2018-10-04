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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему инвесторам надоели СПГ-проекты, а нефть будет дешеветь

 Роман БРЫЛЬ / Деловая столица

International Energy Agency (IEA) в ежегодном исследовании World Energy Investment 2018 определила, какие секторы мировой энергетики считаются сегодня наиболее перспективными с точки зрения финансовых вложений.

Третий год подряд сокращается общий объем инвестиций в глобальный энергетический сектор. По данным IEA, государственные и частные корпорации вложили в энергопроекты $1,8 трлн в 2017 г., что на 2% меньше, чем годом ранее. Агентство отмечает, что стабильное сокращение инвестиций вовсе не свидетельствует о кризисных явлениях в глобальной энергетике. Скорее наоборот: вложенные в предыдущие годы средства в проекты по энергоэффективности принесли ожидаемые результаты, уменьшив стоимость новых энергообъектов.

Солнечная генерация является наиболее показательным примером данной тенденции. На производство и инсталляцию новых солнечных панелей в 2017 г. в мире было потрачено $144 млрд (8% от общего объема инвестиций в глобальную энергетику). При этом стоимость самих проектов сократилась в среднем на 15% благодаря более дешевым и технологически усовершенствованным солнечным панелям. Снижению затрат на проекты солнечной генерации, отмечает IEA, способствует тот факт, что значительная их часть расположена в более "дешевых" развивающихся странах. Также становятся ощутимы результаты правительственных программ по стимулированию альтернативных видов энергетики, компенсирующие часть инвестиций. В частности, правительства в прошлом году выпустили "зеленых" облигаций на $47 млрд, что превышает в три раза сумму эмиссий в 2016 г. Данный вид ценных бумаг используется для финансирования проектов по энергоэффективности. Украина, по данным Госэнергоэффективности, также готовится запустить рынок "зеленых" облигаций к 2020 г. - соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

В общей сложности за последние пять лет количество крупных проектов по солнечной генерации увеличилось в 4,5 раза во всем мире. В то время как ветряных станций стало больше лишь в два раза.

IEA отслеживает инвестиционные потоки в глобальной энергетике с 2013 г., ежегодно публикуя указанный спецотчет. Его задача - определить ключевые на текущий момент тенденции в мировой энергетике. Согласно выводам, представленным в World Energy Investment 2018, агентство указывает на две особенности. Первая - стабильное сокращение инвестиций в сектора, непосредственно связанные с ископаемыми энергоносителями. Вторая - рост вложений в смежные с возобновляемыми источниками отрасли.

Меньше нефти и угля, больше газа

В общей сложности в углеводородную энергетику за прошлый год вложили $790 млрд. Сумма, соизмеримая с показателями двух прошлых лет. Однако внутри углеводородного сегмента все более заметным становится расслоение на сектора, где наблюдается стабильное сокращение инвестиций, и тех, куда компании вкладывают все больше средств.

Теплогенерация и производство сжиженного газа (СПГ) на сегодняшний день является наименее привлекательными для инвесторов. Сокращение инвестиций в теплогенерацию связано в первую очередь с госпрограммами Китая и Индии по закрытию угольных шахт. Объемы вложений в проекты по добыче угля сократились в прошлом году на 13%, опустившись ниже показателя $80 млрд во всем мире. Агентство прогнозирует, что и в последующие годы инвестиции в угольную и теплогенерирующую промышленность продолжат сокращаться из-за ужесточения требований к уровню загрязнения воздуха. А также из-за активного введения в эксплуатацию проектов по возобновляемой энергетике.

Инвесторов все меньше интересуют проекты, связанные со сжиженным газом. Агентство объясняет данную тенденцию переизбытком СПГ-мощностей. Начиная с 2014 г. крупнейшие производители сжиженного газа, в основном США и Австралия, задекларировали к строительству настолько много проектов, что к 2020 г. на мировом рынке появится дополнительно 150 млрд куб. м сжиженного газа, то есть треть от объема, произведенного в 2017 г. Для сравнения: в мире было продано 40 млрд куб. м сжиженного газа в прошлом году (прирост в 11% к 2016 г.). Соответственно, пик инвестиций пришелся на 2014-15 гг., когда в сектор вкладывалось по $35 млрд. в год. В 2017 г. цифра сократилась до $20 млрд, а в следующем году опустится ниже показателя $15 млрд, прогнозирует IEA. Сектор начнет наращивать инвестиции уже после 2020 г., но изменится сам характер объектов, куда будут вкладываться деньги. Акцент сместится с крупных проектов к строительству относительно небольших СПГ-комплексов, которые будут обслуживать локальные рынки.

Разработка новых нефте- и газовых месторождений - единственный сектор углеводородной энергетики, где зафиксирован существенный приток инвестиций. По сравнению с 2016 г. объем вложений в данный сектор вырос на 4% (до $450 млрд) в прошлом году и увеличится до $470 млрд по окончанию текущего года. Приток денежных средств обеспечивается в основном благодаря вложениям в разработку сланцевых месторождений в США.

Интерес добывающих компаний к производству сланцевой нефти и газа объясняется коротким периодом окупаемости данных проектов. Компании предпочитают минимизировать финансовые риски от вложений в долгосрочные проекты, таких как разработка традиционных нефтегазовых месторождений. Параллельно с освоением более дешевых сланцевых месторождений нефтегазовые корпорации получили возможность использовать "сэкономленные" средства для расширения своих нефтеперерабатывающих мощностей. Объем инвестиций в нефтепереработку в мире вырос на 10% в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом, а в нефтехимию - на 11%, до $17 млрд (до $20 млрд в 2018 г., по прогнозам IEA).

Энергоцентрали на пике инвестиций

В электроэнергетике, как и в углеводородном секторе, происходит заметное разделение на сегменты с растущей и убывающей инвестиционной привлекательностью. Совокупно во все виды генерации было вложено $750 млрд в 2017 г., что на 6% меньше, чем годом ранее. Как и в случае с теплогенерацией, инвесторы все меньше вкладывают средства в производство электроэнергии за счет сжигания угля. Приняв во внимание текущие и задекларированные на ближайшие несколько лет суммы вложений в модернизацию и строительство новых угольных станций, IEA пришло к выводу, что исторический пик инвестиций в данный сегмент энергетики пришелся на 2015 г. и уже не будет повторен никогда. Частично угольная генерация будет заменена газовой. Данную тенденцию подтверждает 40%-ный рост инвестиций в 2017 г. в газовые электростанции.

Также на 40% - самый большой годовой прирост за последние 10 лет - вырос объем вложений в модернизацию и строительство новых электросетей. Общая сумма инвестиций составила $300 млрд в 2017 г. Управляющие компании в основном фокусируются на внедрении новых технологий, позволяющих интегрировать разрозненные альтернативные источники энергии в единые энергетические сети. Отдельным направлением в данном сегменте является создание и развитие сетей подзарядок электромобилей. На их долю приходится 10% от объема глобальных инвестиций, вложенных в электросети.

Агентство считает электрокары частью глобальной энергетической системы, определяя их к категории "электрификация транспорта". Каждый сотый автомобиль, проданный в 2017 г., был электромобилем или гибридом. Сумма продаж частного электротранспорта составила рекордные $47 млрд. С одной стороны, растущая популярность электромобилей пока не имеет существенного влияния на сокращение потребления нефти: за счет электротранспорта потребление нефти сократилось всего на 30 тыс. барр./сутки, в то время как глобальное потребление выросло на 1,6 млн барр./сутки в 2017 г. С другой - электрокары стимулировали рост инвестиций в смежные индустрии, как, например, добычу лития (10-кратный рост инвестиций по сравнению с 2012 г.) и литиевых батарей (пятикратный рост).

 

Возобновляемый перебор

Инвестиции в возобновляемые источники энергии в прошлом году сократились на 7% - до $298 млрд по сравнению с 2016 г. EIA объясняет сокращение финансирования проектов тем, что на данном этапе развития отрасли уже строится или запроектировано слишком много объектов "зеленой" энергетики. К примеру, Швеция уже к концу 2018 г., как сообщает World Economic Forum, выйдет на уровень возобновляемых мощностей, которых планировала достичь к 2030 г., - 26,4 ТВт/ч. Речь идет как о строящихся объектах, так и утвержденных к строительству. Следующая крупная волна инвестиций в отрасль ожидается в ближайшие несколько лет, когда снизится себестоимость проектов.

Украине пока далеко до Швеции: в отечественном энергобалансе возобновляемая энергетика занимает только 1,3% (на II кв. 2018 г.). Однако темпы наращивания мощностей вселяют определенный оптимизм: с 967 МВт в 2014 г. до 1534 МВт на I кв. 2018 г. В текущем году было задекларировано строительство новой солнечной электростанции под Винницей мощностью 33,9 МВт. Частично проект финансируется ЕБРР на 25,9 млн евро.
 

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