Уровень конкуренции на украинском газовом рынке превысил ожидания иностранных трейдеров – «ЭРУ»

Уровень конкуренции на украинском газовом рынке оказался существенно выше ожиданий иностранных трейдеров, считает совладелец группы "ЭРУ" (крупнейший частный поставщик газа в Украине) Ярослав Мудрый.

"Рынок стал еще более конкурентным. Я со многими общаюсь и знаю, что для иностранных компаний, которые пришли в Украину, конкуренция и емкость рынка оказались не такими, как ожидалось два года назад, когда подавались предложения об открытии представительств", - сказал он, выступая на конференции Petroleum Ukrаine X, организованной консалтинговой группой "А-95" (Киев) в среду.

Я.Мудрый добавил, что практически каждые два месяца наблюдается ситуация, когда новый игрок выходит на рынок с ценами ниже уровня окупаемости и планами наверстать упущенную прибыль после наработки клиентской базы.

"Однако специфика газового рынка такова, что потребитель может легко каждый месяц менять поставщика", - добавил он.

Совладелец "ЭРУ" высказал надежду на либерализацию сектора поставки газа теплокоммунэнерго, которая могла бы существенно увеличить объем конкурентного рынка.