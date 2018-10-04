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Уровень конкуренции на украинском газовом рынке превысил ожидания иностранных трейдеров – «ЭРУ»
08:25 04.10.2018 |
Уровень конкуренции на украинском газовом рынке оказался существенно выше ожиданий иностранных трейдеров, считает совладелец группы "ЭРУ" (крупнейший частный поставщик газа в Украине) Ярослав Мудрый.
"Рынок стал еще более конкурентным. Я со многими общаюсь и знаю, что для иностранных компаний, которые пришли в Украину, конкуренция и емкость рынка оказались не такими, как ожидалось два года назад, когда подавались предложения об открытии представительств", - сказал он, выступая на конференции Petroleum Ukrаine X, организованной консалтинговой группой "А-95" (Киев) в среду.
Я.Мудрый добавил, что практически каждые два месяца наблюдается ситуация, когда новый игрок выходит на рынок с ценами ниже уровня окупаемости и планами наверстать упущенную прибыль после наработки клиентской базы.
"Однако специфика газового рынка такова, что потребитель может легко каждый месяц менять поставщика", - добавил он.
Совладелец "ЭРУ" высказал надежду на либерализацию сектора поставки газа теплокоммунэнерго, которая могла бы существенно увеличить объем конкурентного рынка.
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