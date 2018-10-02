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Украина за 9 мес. снизила импорт газа на четверть
13:27 02.10.2018 |
Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт природного газа на 24,7% (на 2 млрд 640,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 8,065 млрд куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 5,017 млрд куб. м газа (-36,4% к январю-сентябрю-2017), Венгрии – 2 млрд 509,3 млн куб. м (+27,9%), Польши – 538,7 млн куб. м (-37,4%).
В сентябре-2018 импорт составил 1 млрд 189,6 млн куб. м газа, что на 10,4% меньше, чем в сентябре-2017 (1,328 млрд куб. м).
При этом Украина уже почти три года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
Среднесуточные объемы Украиной импорта и закачки газа в ПХГ в межотопительный период 2016-18 гг., млн куб. м/сутки
|импорт, млн куб. м
|закачка, млн куб. м
|запасы на конец месяца, млрд куб. м
|2016
|апрель
|8,2
|3,9 (отбор)/8,9 (зак-ка)
|8,7
|май
|3,1
|15,3
|9,2
|июнь
|0,7
|17,3
|9,7
|июль
|13,2
|30,1
|10,6
|август
|45,6
|61,0
|12,5
|сентябрь
|49,9
|58,4
|14,3
|2017
|апрель
|18,0
|7,1 (отбор)/14,4 (зак-ка)
|8,4
|май
|38,4
|51,9
|10,0
|июнь
|33,6
|49,9
|11,5
|июль
|38,1
|52,8
|13,2
|август
|39,8
|53,8
|14,8
|сентябрь
|44,3
|51,7
|16,4
|2018
|апрель
|13,0
|8,3 (отбор)/16,7 (зак-ка)
|7,9
|май
|36,5
|52,6
|9,6
|июнь
|35,6
|54,1
|11,2
|июль
|37,7
|53,4
|12,8
|август
|41,9
|57,9
|14,6
|сентябрь
|39,7
|53,2
|16,2
Данные: ПАО "Укртрансгаз", расчеты: "Интерфакс-Украина"
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