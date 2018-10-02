Украина за 9 мес. снизила импорт газа на четверть

Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт природного газа на 24,7% (на 2 млрд 640,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 8,065 млрд куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 5,017 млрд куб. м газа (-36,4% к январю-сентябрю-2017), Венгрии – 2 млрд 509,3 млн куб. м (+27,9%), Польши – 538,7 млн куб. м (-37,4%).

В сентябре-2018 импорт составил 1 млрд 189,6 млн куб. м газа, что на 10,4% меньше, чем в сентябре-2017 (1,328 млрд куб. м).

При этом Украина уже почти три года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, в т.ч. со стороны Словакии поступило 9 млрд 910,1 млн куб. м газа, Венгрии – 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польши – 1 млрд 305,3 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

Среднесуточные объемы Украиной импорта и закачки газа в ПХГ в межотопительный период 2016-18 гг., млн куб. м/сутки

импорт, млн куб. м закачка, млн куб. м запасы на конец месяца, млрд куб. м 2016 апрель 8,2 3,9 (отбор)/8,9 (зак-ка) 8,7 май 3,1 15,3 9,2 июнь 0,7 17,3 9,7 июль 13,2 30,1 10,6 август 45,6 61,0 12,5 сентябрь 49,9 58,4 14,3 2017 апрель 18,0 7,1 (отбор)/14,4 (зак-ка) 8,4 май 38,4 51,9 10,0 июнь 33,6 49,9 11,5 июль 38,1 52,8 13,2 август 39,8 53,8 14,8 сентябрь 44,3 51,7 16,4 2018 апрель 13,0 8,3 (отбор)/16,7 (зак-ка) 7,9 май 36,5 52,6 9,6 июнь 35,6 54,1 11,2 июль 37,7 53,4 12,8 август 41,9 57,9 14,6 сентябрь 39,7 53,2 16,2

Данные: ПАО "Укртрансгаз", расчеты: "Интерфакс-Украина"