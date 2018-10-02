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В январе-сентябре Украина снизила добычу газа на 0,03% до 15,5 млрд куб. м, - «Укртрансгаз»
13:21 02.10.2018 |
В январе-сентябре 2018 года Украина снизила добычу природного газа на 0,03%, или на 4,7 млн куб. м, до 15 484,538 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (15 489,272 млн куб. м).
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
Среднесуточная добыча в сентябре составила 57,7 млн куб. м.
По данным "Укртрансгаза", в январе-сентябре государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" добыла 11 406,172 млн куб. м газа, крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" - 794,25 млн куб. м, частные газодобывающие компании - 3 284,122 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина увеличила добычу природного газа на 2%, или на 450 млн куб. м, до 20,5 млрд куб. м по сравнению с 2016 (20,1 млрд куб. м).
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