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Украина в III кв. развивала ВИЭ в 2,4 раза быстрее прошлогоднего показателя - НКРЭКУ
10:45 01.10.2018 |
Украина в III кв. развивала ВИЭ в 2,4 раза быстрее прошлогоднего показателя - НКРЭКУ.
В Украине в июле-сентябре 2018 года введены в эксплуатацию новые генерирующие объекты на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) общей установленной мощностью 160,1 МВт, что в 2,4 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 года, сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ).
"Объекты ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС) составляют 97% введенных мощностей", - уточняется в сообщении.
По данным комиссии, в третьем квартале введены в эксплуатацию ветроустановки общей мощностью 7 МВт, СЭС общей мощностью 148,8 МВт, станции на биогазе мощностью 3,6 МВт, малые ГЭС мощностью 0,7 МВт.
Таким образом, по состоянию на 1 октября Украина располагает ВЭС общей установленной мощностью 522,4 МВт, СЭС - 1096,4 МВт, станциями на биомассе - 43,8 МВт, биогазе - 44,6 МВт, малыми ГЭС мощностью - 96,4 МВт.
Общая установленная мощность ВИЭ - 1803,6 МВт (без учета аннексированного Крыма, где ранее были запущены объекты ВИЭ общей мощностью 494,9 МВт).
На сегодня доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Украине составляет 1,8%, доля в общей стоимости электроэнергии - 8,3%.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
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