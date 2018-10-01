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Украина увеличила запасы газа в ПХГ в 2,2 раза до 16,2 млрд куб. м с начала сезона закачки
09:47 01.10.2018 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,2 раза, или на 8 746,53 млн куб. м, до 16 184,7 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
С начала сентября в ПХГ было закачано 1 562,02 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала сентября составил 53,5 млн куб. м.
По состоянию на 29 сентября 2018 года, в ПХГ находилось 16 184,7 млн куб. м газа, что на 1%, или на 169,47 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (16 354,17 млн куб. м).
С начала сентября Украина импортировала 1 145,44 млн куб. м газа: 718,58 млн куб. м - через Словакию, 407,135 млн куб. м - через Венгрию, 19,727 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала сентября составила 1 673,942 млн куб. м, транзит - 6 989,853 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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