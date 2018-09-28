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Кабмин продлил спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ до 18 октября - пресс-секретарь премьера
17:46 28.09.2018 |
Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября.
"Продлили PSO до 18 октября", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в пятницу.
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже - до конца июля, августа и сентября.
Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.
В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.
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