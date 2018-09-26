В январе-августе Украина увеличила потребление электроэнергии на 2,5% до 100,3 млрд кВт-час

В январе-августе 2018 года Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 2,5%, или на 2 429,7 млн кВт-час до 100 272,3 млн кВт-час по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.

Потребление электроэнергии без учета технологических потерь за этот период увеличилось на 3%, или на 2 357,9 млн кВт-час до 80 543,9 млн кВт-час.

В августе потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 0,4%, или на 42,2 млн кВт-час до 11 787,8 млн кВт-час по сравнению с августом 2017 года.

За 8 месяцев металлургическая промышленность увеличила потребление электроэнергии на 3,9% до 19 751,2 млн кВт-час, транспорт - сократил на 1,4% до 4 574,7 млн кВт-час, машиностроительная промышленность - увеличила на 3,9% до 2 690,6 млн кВт-час, топливная промышленность - сократила на 2,4% до 2 347,5 млн кВт-час, химическая и нефтехимическая - увеличила на 2,3% до 2 141,2 млн кВт-час.

Коммунальные и бытовые потребители увеличили потребление электроэнергии на 3,2% до 1 0224,2 млн кВт-час, население - на 1,5% до 23 537,2 млн кВт-час.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина увеличила потребление электроэнергии с учетом технологических потерь в сетях на 0,3%, или на 379,6 млн кВт-час, до 149 726 млн кВт-час по сравнению с 2016 годом.