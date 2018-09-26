ЕБРР инвестирует $2-4 млн в развитие инфраструктуры аукционов «зеленой» энергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить от $2 млн до $4 млн в разработку инфраструктуры проведения аукционов при стимулировании развития возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров в интервью сайту "Энергореформа".

"Это те деньги, которые мы уже сейчас просим у доноров, чтобы сделать качественный аукцион", - сказала она.

М.Петров пояснила, что некачественно проведенные аукционы могут быть не восприняты участниками рынка.

"Очень важно (при проведении аукционов) соблюсти баланс интересов, чтобы получить максимально качественный результат", - отметила заместитель директора ЕБРР в Украине. Она подчеркнула, что аукционы должны быть прозрачными, понятными и правильно юридически прописанными.

По ее словам, банк при переходе Украины на аукционы по стимулированию ВИЭ готов поделиться опытом проведения подобных аукционов в тех странах, которые были пионерами в организации подобных мероприятий. М.Петров уточнила, что аналогичные или схожие механизмы аукционов действуют в Турции, Польше, Болгарии, Иордании, Египте, Армении.

М.Петров уточнила, что эти средства предусмотрены в рамках одобренной банков в июле этого года программы USELF-III на EUR250 млн для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.

Выступая на организованном в Одессе инвестгруппой ICU "Украинском финансовом форуме", представитель ЕБРР добавила, что вопрос на рынке также вызывает, кто будет балансирующим игроком. По ее словам, банк совместно с USAID работает над тем, как обеспечить создание рынка балансирующих мощностей и обеспечить инвестиции в более мобильные части системы - аккумуляторы, газовые турбины. "Это тема следующего года", - отметила М.Петров.

В целом она оценила ситуацию на рынке ВИЭ как "быстрый спринт" - чтобы успеть инвестировать, пока есть действующие условия "зеленого" тарифа.

"У нас очень много инвесторов, которые смотрят на инвестиции в этом и следующем году. У нас очень мало инвесторов, которые готовят проекты на 2020-2021 годы... Мы видим, что будет большой спад", - констатировала представитель ЕБРР.

В этой связи он призвала принять закон о "зеленых" аукционах до конца текущего года.

М.Петров также отметила, что в Украине существует большой потенциал для развития других секторов ВИЭ - в первую очередь, биоэнергетики, а также малой гидроэнергетики.

"Делаем отдельное исследование ресурсной базы для возобновляемой биоэнергетики: у Украины огромный потенциал, до сих пор неиспользованный. Надо смотреть вперед, думать, какими новыми инструментами мы сможем стимулировать сектор", - подчеркнула представитель банка. По ее словам, нынешних сроков "зеленого" тарифа для проектов в биоэнергетике уже недостаточно, так как от начала работы над проектом до момента его запуска в этом секторе необходимо минимум пять лет.

Как сообщалось, ЕБРР поддерживает развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программ USELF с 2009 года, однако срок действия предыдущей программы завершился 30 июня 2018 года. За время действия программы банк профинансировал проекты на общую сумму свыше EUR100 млн для финансирования проектов общей мощностью свыше 150 МВт различных технологий возобновляемой энергетики.

В Верховной Раде в настоящее время зарегистрировано 8 различных законопроектов об изменениях в систему стимулирования развития ВИЭ, в том числе предполагающие проведение "зеленых" аукционов.