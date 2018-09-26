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«Нафтогаз» начал новые арбитражные слушания в связи с отказом «Газпрома» поставлять газ с марта, сумма компенсации превысила $110 млн
21:10 25.09.2018 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начала новые арбитражные слушания в связи с отказом компании "Газпром" (Россия) поставлять газ с марта, при этом сумма компенсации за невыполение обязательств уже превысила 110 млн долларов.
Об этом сообщил на пресс-конференции коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передают Українські Новини.
"Согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен был продавать нам газ с марта по цене на уровне германского рынка. "Газпром" не выполняет свои обязательства, не выполняет решение арбитража и не поставляет газ. Мы уже начали новый арбитраж и вынудим "Газпром" компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупаем сейчас на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должна была быть по измененному в арбитраже контракту", - сказал Витренко.
По его словам, по расчетам только эта сумма компенсации, которую должен "Газпром" заплатить "Нафтогазу", уже превысила 110 млн долларов.
Как сообщали Українськi Новини, в марте "Нафтогаз Украины" получила официальные уведомления от "Газпрома" о намерении расторжения контрактов на поставку и транзит природного газа через Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.
1 марта заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что российская компания приняла решение не осуществлять поставки газа Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с 1 марта и вернула полученную предоплату.
28 февраля Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.
По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.
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