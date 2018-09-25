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«Нафтогаз» накопил в ПХГ достаточно газа для уверенного прохождения отопительного сезона - топ-менеджер
18:07 25.09.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточные объемы для уверенного прохождения осенне-зимнего периода, заявил главный коммерческий директор Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве во вторник.
"Сейчас в хранилищах около 16 млрд куб. м газа. Этого достаточно для комфортного прохождения зимы", - сказал он.
Ю.Витренко добавил, что с высокой долей вероятности можно говорить о том, что после завершения отопительного сезона у компании останется еще существенный резерв газа в хранилищах
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