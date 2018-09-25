Канадцы построят солнечную электростанцию Vita Solar в Николаевской области

Компания "TIU Canada" начала строительство новой солнечной электростанции возле села Калиновка в Николаевской области.

Как сообщает пресс-служба канадской компании, новый проект получил название "Vita Solar". Станция расположится на участке площадью в 20,2 га, а ее максимальная мощность составит 13,5 МВт.

Солнечные панели будут производства Longi Solar, а инверторы - компании SMA.

Инвесторы в солнечную энергетику отмечают, что Николаевская область интересна им тем, что она имеет один из самых высоких показателей солнечной радиации в Украине. Так, замеры в Калиновке показали, что уровень солнечной радиации составляет 1551 кВт/м2.

"Мы очень тщательно подошли к выбору новой локации для строительства солнечной электростанции и пришли к выводу, что технически и логистически - это был лучший вариант из всех доступных", - заявила региональный директор TIU Canada в Украине, Валентина Белякова.

Генеральным подрядчиком этого проекта стала компания "Helios Strategia". Солнечная станция ​ сможет начать работу не позднее января 2019 года.

Будущая солнечная станция позволит уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу на 18,212 тонн ежегодно, подсчитали в TIU Canada.

Это уже второй проект TIU Canada в Украине. В июне 2017 года компания начала строительство солнечной электростанции в Никополе.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные власти строят солнечную электростанцию за бюджетные деньги.

СПРАВКА

TIU Canada принадлежит инвестиционной компании "Refraction Asset Management", из города Калгари, провинция Альберта, Канада.