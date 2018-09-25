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Канадцы построят солнечную электростанцию Vita Solar в Николаевской области
18:03 24.09.2018 |
Компания "TIU Canada" начала строительство новой солнечной электростанции возле села Калиновка в Николаевской области.
Как сообщает пресс-служба канадской компании, новый проект получил название "Vita Solar". Станция расположится на участке площадью в 20,2 га, а ее максимальная мощность составит 13,5 МВт.
Солнечные панели будут производства Longi Solar, а инверторы - компании SMA.
Инвесторы в солнечную энергетику отмечают, что Николаевская область интересна им тем, что она имеет один из самых высоких показателей солнечной радиации в Украине. Так, замеры в Калиновке показали, что уровень солнечной радиации составляет 1551 кВт/м2.
"Мы очень тщательно подошли к выбору новой локации для строительства солнечной электростанции и пришли к выводу, что технически и логистически - это был лучший вариант из всех доступных", - заявила региональный директор TIU Canada в Украине, Валентина Белякова.
Генеральным подрядчиком этого проекта стала компания "Helios Strategia". Солнечная станция сможет начать работу не позднее января 2019 года.
Будущая солнечная станция позволит уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу на 18,212 тонн ежегодно, подсчитали в TIU Canada.
Это уже второй проект TIU Canada в Украине. В июне 2017 года компания начала строительство солнечной электростанции в Никополе.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области местные власти строят солнечную электростанцию за бюджетные деньги.
СПРАВКА
TIU Canada принадлежит инвестиционной компании "Refraction Asset Management", из города Калгари, провинция Альберта, Канада.
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