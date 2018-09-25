«Газпром» рухнул в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира

"Газпром" утратил лидерство в рейтинге глобальных энергетических компаний в опубликованном в воскресенье обновленном рейтинге S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings.

Теперь "Газпром" занимает лишь 17-е место.

При составлении рейтинга компании оцениваются по ряду финансовых показателей, таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.

Выходом в прошлом году с третьего (за 2016 год) на первое место в "Газпроме" очень гордились. На сайте компании разместили большой информационный блок по этому поводу, а топ-менеджеры почти все свои выступления начинали с отсылки к этой новости. Лидерство в рейтинге было использовано и брендинге 25-летнего юбилея корпорации: "Газпром. N1. 25 лет".

Огромный рывок сделал "ЛУКОЙЛ" - с 6-го на 2-е место.

Первое место, как и два года назад, занимает ExxonMobil. "ExxonMobil вернула первое место в рейтинге S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings в этом году на фоне восстановления цен на нефть и надежд на бум СПГ из США", - комментируют авторы рейтинга.

"Транснефть" переместилась на 30-е место с 14-го, "Сургутнефтегаз" - вырвался на 35-е место с 165-го.

Рейтинг "Топ-250 глобальных энергетических компаний" впервые был опубликован в 2002 году.