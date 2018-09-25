Украина увеличила запасы газа в ПХГ в 2,1 раза до 15,8 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,1 раза, или на 8 371,42 млн куб. м, до 15 809,59 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

С начала сентября в ПХГ было закачано 1 181,76 млн куб. м газа.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала сентября составил 53,7 млн куб. м.

По состоянию на 22 сентября 2018 года, в ПХГ находилось 15 809,59 млн куб. м газа, что на 1,1%, или на 182,46 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (15 992,05 млн куб. м).

С начала сентября Украина импортировала 848,349 млн куб. м газа: 544,137 млн куб. м - через Словакию, 289,749 млн куб. м - через Венгрию, 14,464 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала сентября составила 1 265,846 млн куб. м, транзит - 5 355,459 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября.

Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.