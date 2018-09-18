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Рада приняла закон о прозрачности в добывающих отраслях
15:32 18.09.2018 |
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях".
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты поддержали законопроект всего 244 голосами.
Новый закон обязывает компании добывающих отраслей раскрывать в своих отчетах информацию об объемах добычи и уплаты рентных платежей, платы за землю, экологического налога, а также информацию о конечных бенефициарах.
Как сообщалось, законопроект, авторами которого выступили 21 депутат, разработан с целью предоставления общественности доступа к полной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием государством и территориальными общинами полезных ископаемых общегосударственного значения.
Законопроект внедряет в Украине международные стандарты и практики в соответствии с инициативой по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). Эти стандарты внедряются в 51 стране мира, в т.ч. Казахстане, Норвегии, Великобритании, Германии, США.
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