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Украина увеличила запасы газа в ПХГ в 2,1 раза до 15,4 млрд куб. м с начала сезона закачки
12:56 17.09.2018 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,08 раза, или на 7 996,58 млн куб. м, до 15 434,75 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
С начала сентября в ПХГ было закачано 801,74 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала сентября составил 53,45 млн куб. м.
По состоянию на 15 сентября 2018 года, в ПХГ находилось 15 434,75 млн куб. м газа, что на 1,3%, или на 200,92 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (15 635,67 млн куб. м).
С начала сентября Украина импортировала 548,157 млн куб. м газа: 371,199 млн куб. м - через Словакию, 172,167 млн куб. м - через Венгрию, 4,793 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала сентября составила 862,443 млн куб. м, транзит - 3 621,9 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил "Нефтегазу", Минэнерго, Минэкономики и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ на 1 ноября.
Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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