Катар, Норвегия, Россия и США сражаются за газовый рынок Германии

Германия является крупнейшим газовым рынком Европы. После того, как Нидерланды снизили поставки сырья со своих зрелых месторождений, Катар, РФ и США стремятся нарастить экспорт газа на немецкий рынок. Норвегия готова сразиться за него с мировыми газовыми гигантами.

На прошлой неделе Россия начала строительство второго гигантского газопровода в Германию. Против этого выступают США, которые стремятся стать крупным экспортером сжиженного природного газа (LNG) в Европу.

Чтобы зайти на немецкий рынок, Катар готов инвестировать в экономику германии $10 млрд в ближайшие пять лет. Глава Qatar Petroleum Саад Аль Кааби рассказал газете Handelsblatt, что его компания ведет переговоры с немецкими энергетическими гигантами RWE и Uniper SE об участии в строительстве LNG-терминала под Гамбургом и/или поставках сжиженного природного газа.

Норвегия стремится, как минимум, сохранить на немецком рынке свою долю, которая составляет примерно 25%. При этом Осло рассчитывает еще больше снизить затраты в нефтегазовой промышленности, открыть новые месторождения на своем континентальном шельфе и подключить их к расширенной системе трубопроводов, обща длина которой равна четверти окружности Земли.

«Мы уверены, что будем поставлять газ в Германию в течение длительного времени, - сказал на прошлой неделе генеральный директор сетевого оператора Gassco AS Фроде Леверсунд. - Для этого нужно развивать [новые] проекты и увеличивать объемы [добычи газа]. Мы должны оставаться важным игроком на газовом рынке и в 2040 году».

В энергетическом балансе Германии природный газ - самый чистый из ископаемых видов топлива, - становится все более важным, поскольку Берлин намерен в ближайшие четыре года отказаться от использования АЭС и сворачивает угольную энергетику. При этом постоянно растет доля возобновляемой энергетики, однако страна нуждается в стабильных поставках «стабильных» энергоносителей: солнце не всегда светит, ветер не всегда дует.

Более четверти потребляемого природного газа Германия раньше импортировала из Нидерландов. Но крупнейшее в Европе месторождение в Гронингене быстро истощается после серии локальных землетрясений. По словам Джонатана Стерна, старшего научного сотрудника в Оксфордском институте энергетических исследований, это создало «широкую рыночную возможность для всех».

Норвегия сумела резко сократить производственные издержки в нефтегазовой отрасли, отмечает Стерн. Проблема заключается в том, что с 1980-х гг. в Баренцевом море не было обнаружено никаких крупных газовых месторождений, сопоставимых по мощности с месторождением Snohvit. Добываемый здесь природный газ экспортируется в сжиженном виде. При этом Баренцево море, наиболее перспективная разведочная область Норвегии, изолирована от экспортно-трубопроводной системы страны.

Equinor ASA, оператор установки Snohvit LNG и крупнейшая энергетическая компания страны, уделяет особое внимание разведке газа в Северном и Норвежском морях, чтобы связать новые ресурсы с существующей инфраструктурой. Но дальнейшая разведка может столкнуться с растущей оппозицией против бурения среди норвежцев, которые все чаще обсуждают будущее своей нефтяной промышленности и ее влияние на изменение климата.

Между тем Россия второй год подряд наращивает поставки природного газа в Европу. На прошлой неделе контролируемая государством компания «Газпром» начала строительство трубопровода «Северный поток 2», который призван понизить транзитный статус Украины. Однако норвежское правительство сомневается в том, что новая магистраль позволит увеличить поставки российского ресурса.

«Поставки российского газа выросли не так уж сильно, - сказал Мортен Анкер, заместитель генерального директора департамента нефти и газа Министерства нефти Норвегии. - Вероятно, РФ построит «Северный поток 2 », но не факт, что это приведет к увеличению предложения».

Спорный трубопровод побудил Трампа в начале года назвать Германию «пленником России». Президент США настаивает на том, чтобы Европа стала «крупным» покупателем американского сжиженного газа.

Действующие в Европе LNG-терминалы недогружены. В то же время европейские законодатели задумываются об увеличении танкерных поставок сжиженного газа с тем, чтобы снизить зависимость от России в Европе остаются недостаточно используемыми, законодатели в значительной степени позитивны для большего импорта танкеров для сокращения зависимости от России, сказал Тор Мартин Анфиннсен, исполнительный вице-президент Equinor.