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«Газпром» не принял участия в трехсторонних консультациях по транзиту газа 12 сентября - Коболев
19:07 13.09.2018 |
"Газпром" не явился на трехсторонние переговоры на экспертном уровне по транзиту газа территорией Украины. Об этом сегодня во время круглого стола, посвященном энергетической безопасности Украины, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.
"Вчера состоялись консультации между представителями Российской Федерации, Европейской комиссии... Увы, по какой-то причине "Газпром" не приехал на эти консультации, он считает, что ему это не совсем интересно, но все остальные присутствовали", - сказал он.
По его словам, на встрече, в частности, был представлен отчет.
"Из этого отчета красной линией хорошо видно, как россияне и в том числе представители Европейской комиссии активно используют против украинской позиции инструмент или аргумент того, что мы до сих пор не закончили свою домашнюю работу", - отметил Коболев.
В частности, по его словам, Украину упрекают в до сих пор не проведенном анбандлинге.
Коболев отметил, что представителям Еврокомиссии была донесена позиция Украины, что до завершения контракта с "Газпромом" анбандлинг провести невозможно.
Как сообщалось ранее, трехсторонние переговоры на экспертном уровне при участии НАК "Нафтогаз Украины" должны были состояться 12-13 сентября.
Отметим, по итогам переговоров в Берлине в середине июля была достигнута договоренность, что группа экспертов высокого уровня встретится в середине сентября для обсуждения вопроса транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года.
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