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Запустить с октября суточное балансирование ГТС физически невозможно, - и.о. президента «Укртрансгаза» Хоменко
16:54 13.09.2018 |
И.о. президента ПАО "Укртрансгаз" Андрей Хоменко заявил, что оператор ГТС не в состоянии обеспечить полноценную работу системы суточного балансирования рынка газа с 1 октября 2018 года, как это предусмотрено постановлением НКРЭКУ №788 от 27 июля 2018 года.
Об этом он сообщил на первой презентации информационной платформы суточного балансирования оператора ГТС.
В этой связи он предложил законодательно оформить новый срок запуска суточного балансирования рынка газа.
"Запустить такую систему (суточного балансирования - Ред) в нормальном состоянии за оставшиеся 2-3 недели физически невозможно. Для этого у нас недостаточно ресурсов. Есть всего 35 специалистов, которые должны обеспечить обучение и инструктаж в первую очередь более чем 700 активных пользователей системы, а затем остальных - их общее количество около 1,5 тысяч. Конечно, мы будем страться успеть, провести обучение основных пользователей... ", - сказал Хоменко.
Кроме проблем с обучением пользователей и тестированием системы суточного балансирования, есть сложности с формированием реестров потребителей газа.
По словам руководителя "Укртрансгаза", из-за неразберихи с форматами EIC-кодов к настоящему времени реестры потребителей заполнены на 2/3 - в них внесена информация о 10 млн потребителей газа, в то время как всего их около 15 млн.
"Вся информация в системе суточного балансирования должна соответствовать трем критериям - полнота, корректность и актуальность. Пока ни один из этих критериев полностью не выполнен", - сказал Хоменко.
В этой связи глава "Укртрансгаза" предложил подготовить законодательную инициативу по переносу срока внедрения суточного балансирования рынка газа.
По состоянию на 12 сентября 2018 года оператор ГТС не приступил к тестированию работы своей информационной платформы суточного балансирования совместно с компаниями-операторами газораспределительных систем. По нормативам такое тестирование необходимо обеспечить на протяжении трех месяцев - ранее для этого отводился срок с 1 мая по 31 июля 2018 года.
27 июля 2018 года НКРЭКУ отложила переход на суточное балансирование газа на два месяца - до 1 октября 2018 года.
Вместе с этим госрегулятор наложил на ПАО "Укртрансгаз" штраф в размере 850 тыс гривен за нарушения, которые привели к срыву сроков запуска суточного балансирования рынка газа с 1 августа.
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