В сентябре цена на природный газ в Украине достигла максимального уровня за последние три с половиной года

Трейдеры предлагают ресурс по 10 000-10 200 грн/тыс. куб. м без НДС, что по текущему уровню равно $350-360/тыс. куб. м. Последний раз такая цена на газ в Украине была в феврале-марте 2015 г.

Внутренняя добыча обеспечивает 65% годовой потребности страны в природном газе. В 2017 г. при потреблении 32,2 млрд куб. м валовая добыча составила 20,5 млрд куб. м (см. рис. 1). Но свободное ценообразование по-прежнему возможно только в некоторых сегментах рынка. Это, в первую очередь, промышленность и коммерческие небытовые потребители. В прошлом году этот рынок составил 10,8 млрд куб. м или 32% от общего объема. По рыночным ценам газ покупает также оператор ГТС (около 2 млрд куб. м в год) и бюджетные учреждения (0,5 млрд куб. м). Для всех остальных категорий, а этом почти 20 млрд куб. м, цены и условия поставки регулирует правительство.

По данным Минэнергоугля.

С 2015 г., после переориентации импорта газа с восточной границы на западную, цены на украинском рынке напрямую зависят от котировок газа в Европе (см. рис. 2). Добыча частных компаний обеспечивает около 30% коммерческого сегмента украинского рынка, остальной объем - импортируется.

По данным НКРЭ/НКРЭКУ, Нафтогаза и платформы pegas.

*подразумевается индикатив, сформированный предельной ценой НКРЭ с января 2012 г. по сентябрь 2015 г. без НДС и целевой надбавки и ценами Нафтогаза в период с октября 2015 г. по сегодняшний день по среднеесячному курсу грн. к долл. США.

В сентябре спотовые цены на немецких газовых площадках достигли $320/тыс. куб. м (€27/МВт-час). За месяц они выросли на 30%. Последний раз такой среднемесячный уровень спотовых цен на немецких хабах наблюдался более 4 лет назад - в апреле 2014 г. Аналогичным образом повысилась и стоимость форвардных контрактов с поставкой в следующем месяце. Октябрьские контракты в начале сентября торговались по $330/тыс. куб. м. (€27,25/МВт-чаc).

Основной причиной роста котировок участники рынка называют низкие запасы газа в европейских хранилищах, повышенный спрос на ресурс со стороны энергогенерирующих компаний и ожидания затяжной зимы 2018/2019 г. За 5 недель до официального начала отопительного периода европейские хранилища заполнены на 76,6% против 81,2% на аналогичную дату 2017 г. (см. рис. 3). «Летом в Европе наблюдался повышенный спрос на газ. С одной стороны, восполнялись запасы, которые сильно израсходовались из-за мартовских морозов, с другой - газовая генерация несла повышенную нагрузку из-за проблем из АЭС во Франции и общим сокращением угольной генерации», - говорит представитель одного из крупных украинских импортером газа.

По данным платформы GIE.

«Среди других факторов, которые оказали влияние на европейские газовые рынки, нужно отметить продолжение внеплановых и плановых работ на нескольких газодобывающих платформах и общее снижение поставок газа из Нидерландов. Также косвенное влияние на европейский рынок оказало продолжающееся обсуждение стратегии сокращения добычи газа Нидерландами», - говорит глава департамента реализации природного газа GT Group Александр Ревун.

По его словам, правительство Нидерландов предложило снизить лимиты по добыче на месторождении в Гронингене, начиная с октября 2018 г., до 19,4 млрд. кубометров в год. По прогнозам местного регулятора, в текущем финансовом году, который завершится в октябре, объем добычи на месторождении составит 19-20 млрд куб. м вместо запланированных изначально 21,6 млрд куб. м. Для сравнения, прошлом году этот показатель составлял 24 млрд. куб. м.

Из-за роста котировок в Европе, государственный НАК «Нафтогаз Украины» на сентябрь повысил цены сразу на 21% - с августовских 8 442 грн/тыс. куб. м до 10 208 грн/тыс. куб. м. Несмотря на 5%-ю долю компании в сегменте поставки газа промышленности, прейскурант «Нафтогаза» остается ценовым индикатором рынка. Ряд трейдеров формируют свои цены с учетом предложения НАКа, предоставляя 3-5% дисконт от его цен.

Резкое повышение европейских цен отразилось на августовских и сентябрьских объемах торгов газом на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ). Если июльского газа на бирже было реализовано 15,85 млн куб. м, то августовского и сентябрьского - 11,35 млн куб. м и 3,82 млн куб. м соответственно.

При этом, в условиях высокой волатильности на рынке на бирже активизировались предложения по заключению долгосрочных контрактов. Пока в конце августа-начале сентября речь шла о поставках на 4 квартал. «В связи высокой волатильностью на рынке долгосрочные контракты приобретают все большую популярность. В Европе очень распространена практика реализации объемов на длительный период, что позволяет заранее получить потребителю фиксированную цену на отопительный сезон. Продавцы могут захеджировать цену продажи на бирже. Мы уверены, что после внедрения суточной балансировки такие торги станут обычной практикой на украинском рынке», - говорит заместитель главы биржевого комитета УЭБ Алексей Ластовец.

«Осенью на украинский рынок будет влиять несколько важных факторов: турбулентность поставок на европейском рынке, состояние отечественной газодобычи и спрос основными со стороны промышленности. Также немаловажным остается вопрос стабильности курса национальной валюты», - отмечает А.Ревун из GT Group.

Запасы в украинских ПХГ на 10 сентября составляли 15,21 млрд куб. м против 15,35 млрд куб. м на аналогичную дату прошлого года (-1%). Украина продолжает сезон активный сезон импорта и закачки в хранилища. За первую декаду сентября среднесуточный импорт составил 40,8 млн куб. м против 41,6 млн куб. м в августе.