Будущее энергетики за локальными электрическими микросетями — доклад нидерландской энергокомпании Metabolic

Новый подход к энергетике может даже открыть путь к полному самообеспечению энергией, теплом и водой, говорится в докладе, подготовленном нидерландской энергетической компанией Metabolic по заказу Министерства экономики страны.

Если верить отчету, к 2050 году почти половина домохозяйств ЕС будет производить собственную электроэнергию. Больше трети из них будут членами местных энергетических общин. В свете этого локальные энергосети могут стать настоящим прорывом, рассказывает Motherboard.

Автор доклада Флорийн де Грааф описывает локальные энергосети как сочетание нескольких технологий: солнечных панелей, электротранспорта, тепловых насосов и батарей для хранения энергии. Главная их особенность - децентрализация, то есть все это должно быть доступно местным домовладельцам и кооперативам.

Нынешний же способ использовать эти технологии де Грааф называет глупым.

Если просто подсоединять солнечные панели, насосы и электромобили к местной энергосети, это существенно увеличивает нагрузку и требует дорогостоящей модернизации. Альтернатива - умная система децентрализованной энергии SIDE, которая позволяет сбалансировать спрос и предложение так, чтобы предотвратить рост цен.

Если локальные энергосети будут должным образом оптимизированы, они могут сыграть ключевую роль в переходе на возобновляемую энергию и достижении целей Парижского климатического соглашения. Нидерланды, согласно этому договору, обязуются сократить эмиссию углекислого газа на 80-95% к 2050. Достижение этой цели потребует экстраординарных усилий. Однако использование локальных энергетических сетей - децентрализованных систем, которые уравновешивают запасы чистой энергии со спросом на них - позволит избежать крупных затрат на обновление инфраструктуры.

Доклад основан на данных, собранных в голландской экодеревне Ардехойзен, состоящей из 23 домов. Смоделировав на этом примере переход общины на систему SIDE, де Грааф получил почти полное самообеспечение энергией - 89%.

По мнению автора, применение этого метода позволил бы Нидерландам значительно повысить использование возобновляемой энергии - с нынешних 25-30% до 50-75%. Более того, эти результаты можно будет без труда перенести и на остальные страны.

В соседней Германии развитие солнечной энергетики спровоцировало бум домашних аккумуляторов. К 2020 году их уже будет насчитываться 200 000. Немцы вырабатывают так много солнечной и ветровой энергии, что хранение излишков становится насущной необходимостью.

