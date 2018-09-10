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«Нафтогаз» считает целесообразной продажу 49% ГТС для гарантий сохранения транзита газа
17:40 10.09.2018 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" считает целесообразной продажу 49% акций оператора украинской газотранспортной системы международному партнеру Украины для гарантирования сохранения доходов от транзита газа на нынешнем уровне и после 2019 года, когда закончится действие контракта на транзит газа между НАКом и компанией "Газпром" (Россия).
Об этом говорится в письме "Нафтогаза" в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана, текст которого имеется в распоряжении Українських Новин.
По данным НАКа, стоимость всего пакета акций составляет 14 млрд долларов, 49% - 7 млрд долларов соответственно.
"Стоимость ГТС по оценке авторитетной международной компании составляет около 14 млрд долларов. Украинское законодательство позволяет квалифицированному международному партнеру приобрести до 49% в уставном капитале оператора ГТС Украины. Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долларов за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне. Только партнерство, которое будет непосредственно направлено на реализацию стратегической задачи сохранения ключевой транзитной роли, будет соответствовать интересам Украины", - говорится в документе.
В этой связи "Нафтогаз" просит премьера вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны изложенные выше стратегические вопросы нацбезопасности и принять решение по применению мер для их урегулирования.
Как сообщали Українськы Новини, Украина, Россия и Европейский Союз намерены провести следующие трехсторонние переговоры по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы 12-13 сентября в Брюсселе (Бельгия).
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