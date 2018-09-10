Украина увеличила запасы газа в ПХГ в 2 раза до 15,1 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,03 раза, или на 7 659,56 млн куб. м, до 15 097,73 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

С начала сентября в ПХГ было закачано 459,54 млн куб. м газа.

Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала сентября составил 57,44 млн куб. м.

По состоянию на 8 сентября 2018 года в ПХГ находилось 15 097,73 млн куб. м газа, что на 0,95%, или на 144,92 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (15 242,65 млн куб. м).

С начала сентября Украина импортировала 326,514 млн куб. м газа: 196,677 млн куб. м - через Словакию, 125,045 млн куб. м - через Венгрию, 4,793 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала сентября составила 459,765 млн куб. м, транзит - 1 832,7 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил "Нефтегазу", Минэнерго, Минэкономики и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ на 1 ноября.

Украина закончила сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.