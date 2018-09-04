Финансовые новости
- |
- 04.09.18
- |
- 19:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Норвегия намерена инвестировать €400 млн в сферу возобновляемой энергетики Украины, - Климкин
17:00 04.09.2018 |
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет о том, что Норвегия намерена инвестировать около 400 млн евро в сферу возобновляемой энергетики Украины.
Об этом он сообщил на совместном с министром иностранных дел Норвегии Ине Серейде брифинге в Киеве, передают Українськi Новини.
"У нас очень хорошо развивается экономический трек. Сейчас начинается работа с рядом норвежских компаний, которые приходят, чтобы строить мощности в сфере возобновляемой энергетики. Речь идет о серьезных инвестициях - 300-400 млн евро", - сказал он.
Также, по словам Климкина, с начала российской агрессии против Украины Норвегия увеличила свою финансовую помощь в 7 раз.
"За эти годы мы уже получили более чем 160 млн евро помощи от Норвегии", - сказал он.
В свою очередь Серейде сообщила, что ежегодная финпомощь Норвегии Украине составляет 20 млн евро и будет сохранена на таком же уровне.
Как сообщали Українськi Новини, в ноябре премьер-министр Владимир Гройсман посетит Норвегию для встреч с властями в ноябре, а премьер Норвегии Эрна Сульберг - Украину.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кризис ликвидности вернет на рынок дорогие депозиты
|Украинские томагавки. Чем ВСУ могут поразить стратегический тыл оккупантов
|Финансисты уверены, что в ближайшие дни на рынке будут господствовать девальвационные ожидания
|Убийство Захарченко: Для чего Путин отправил следователей на Донбасс
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Норвегия намерена инвестировать €400 млн в сферу возобновляемой энергетики Украины, - Климкин
|Верховный суд отменил арест счетов Укргаздобычи
|Цены на нефть уверенно растут 4 сентября, Brent - у $79,3 за баррель, WTI - выше $71
|Минфин в сентябре будет еженедельно предлагать валютные ОВГЗ
|Рада разрешила сотрудникам госпредприятий отчуждать находящееся в собственности учреждения жилье
|Рада отменила госрегулирование производства и реализации сахара
Это интересно
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу
|Смартфон Sony Xperia XZ3 получил дисплей OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов
|Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS
|Воры украли со склада в Роттердаме 112 тонн кобальта стоимостью $10 млн
|HTC представила смартфон U12 Life с нестандартной задней крышкой