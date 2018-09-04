Норвегия намерена инвестировать €400 млн в сферу возобновляемой энергетики Украины, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет о том, что Норвегия намерена инвестировать около 400 млн евро в сферу возобновляемой энергетики Украины.

Об этом он сообщил на совместном с министром иностранных дел Норвегии Ине Серейде брифинге в Киеве, передают Українськi Новини.

"У нас очень хорошо развивается экономический трек. Сейчас начинается работа с рядом норвежских компаний, которые приходят, чтобы строить мощности в сфере возобновляемой энергетики. Речь идет о серьезных инвестициях - 300-400 млн евро", - сказал он.

Также, по словам Климкина, с начала российской агрессии против Украины Норвегия увеличила свою финансовую помощь в 7 раз.

"За эти годы мы уже получили более чем 160 млн евро помощи от Норвегии", - сказал он.

В свою очередь Серейде сообщила, что ежегодная финпомощь Норвегии Украине составляет 20 млн евро и будет сохранена на таком же уровне.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре премьер-министр Владимир Гройсман посетит Норвегию для встреч с властями в ноябре, а премьер Норвегии Эрна Сульберг - Украину.