Украина вошла в сентябрь с запасами в ПХГ 14,7 млрд куб. м

Так, с 8 апреля по 1 сентября запасы в хранилищах возросли на 97,6% – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 14 млрд 694,96 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 1 сентября ПХГ пополнились на 55,49 млн куб. м, в августе – на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), в июле – на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), в июне – на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).
Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.
В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
Запасы в ПХГ Украины на 25 августа за 2014-18 гг., млн куб. м
|дата
|объем
|01.09.2018
|14 694,96
|01.09.2017
|14 896,43
|01.09.2016
|12 562,63
|01.09.2015
|14 523,62
|01.09.2014
|15 759,29
Данные: УТГ