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Румыния рассматривает возможность строительства газового интерконнектора с Украиной
13:37 30.08.2018 |
Оператор газотранспортной системы Румынии Transgaz заявил, что рассматривает возможность строительства еще одного интерконнектора, связывающего страну с Украиной, что может рассматриваться как поиск альтернатив трубопроводу Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA) для экспорта газа из месторождений Черного моря.
Согласно отчету Transgaz за первое полугодие 2018 года, который оператор опубликовал 22 августа, трубопровод будет проходить между Гереешть (Gheraesti) в северо-восточной Румынии и Серетом (Siret) на границе с Украиной.
План также предусматривает строительство трансграничной станции учета газа и расширение компрессорных станций Онешть (Onesti) и Гереешть. Стоимость проекта оценивается в EUR125 млн.
Transgaz указал, что проект все еще находится на ранней стадии и пропускная способность интерконнектора пока не определена. Компания планирует провести технико-экономическое исследование в 2018-2019 гг. и инженерные работы в 2019-2020 гг.
Предполагается, что контракты на закупку материалов и работ будут заключены в 2021 году, строительство пройдет между 2022 и 2024 годами, а запуск возможен в 2025 году.
Румыния удовлетворяет за счет внутренних ресурсов 90% своих потребностей в газе, которые составляют 12 млрд куб. м в год, покрывая дефицит импортом из России. Но недавние открытия в Черном море свидетельствуют о том, что страна может удвоить свой уровень производства в течение 20 лет. По оценкам Национального агентства минеральных ресурсов Румынии, запасы газа в румынских водах Черного моря могут составлять около 200 млрд куб. м.
Румыния и Украина уже имеют план, позволяющий Киеву получить доступ к румынскому газу через физический проект реверса вдоль Трансбалканского трубопровода, который в настоящее время используется Россией для отправки своего газа в Болгарию и Турцию через Украину и Румынию. "Нафтогаз Украины" ранее указывал, что проект реверса позволит вывести на украинский рынок до 5 млрд куб. м газа, включая ресурсы Черного моря.
В то же время, согласно источнику в австрийской газовой отрасли, еще слишком рано определить, насколько серьезно Transgaz намерен реализовать проект нового интерконнектора или он предлагается как инструмент ведения переговоров в проекте BRUA, вероятность срыва которого возросла после недавних шагов Венгрии по блокированию его доступа к Австрии и перенаправлению маршрута в сторону Словакии.
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