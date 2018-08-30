Нафтогаз добился ареста акций Блю Стрим Пайплайн - оператора газопровода Голубой поток

Окружной суд Амстердама по иску НАК Нафтогаз Украины наложил арест на акции компании оператора газопровода Голубой поток - Блю Стрим Пайплайн - которые принадлежат российскому Газпрому. Об этом сам Газпром сообщает в своем отчете.

"30 мая 2018 года на акции организации Блю Стрим Пайплайн, принадлежащие Газпрому, наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда Амстердама", - гласит отчет.

Кроме того, арест был наложен на погашение задолженности Блю Стрим Пайплайн перед Газпромом.

Блю Стрим Пайплайн - совместное предприятие Газпрома и итальянской компании Eni. Газопровод Голубой поток пролегает из РФ в Турцию.

Ранее сообщалось, что в США в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства Северного потока-2.