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Нафтогаз добился ареста акций Блю Стрим Пайплайн - оператора газопровода Голубой поток
07:53 30.08.2018 |
Окружной суд Амстердама по иску НАК Нафтогаз Украины наложил арест на акции компании оператора газопровода Голубой поток - Блю Стрим Пайплайн - которые принадлежат российскому Газпрому. Об этом сам Газпром сообщает в своем отчете.
"30 мая 2018 года на акции организации Блю Стрим Пайплайн, принадлежащие Газпрому, наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда Амстердама", - гласит отчет.
Кроме того, арест был наложен на погашение задолженности Блю Стрим Пайплайн перед Газпромом.
Блю Стрим Пайплайн - совместное предприятие Газпрома и итальянской компании Eni. Газопровод Голубой поток пролегает из РФ в Турцию.
Ранее сообщалось, что в США в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства Северного потока-2.
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