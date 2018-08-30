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Uniper может выйти из «Северного потока-2» из-за санкций США
19:52 29.08.2018 |
Немецкий энергетический концерн Uniper не исключает выхода из проекта "Северный поток-2" из-за санкций США против России. Об этом заявил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк (Christopher Dellbrück), сообщает в среду, 29 августа, онлайн-издание Finanznachrichten.
"Мы как Uniper, конечно, не можем рисковать тем, что мы действительно подпадем под американские санкции. Тогда мы окажемся исключенными из международного платежного оборота и больше не сможем использовать доллар в торговых операциях. Uniper принципиально не может позволить себе этого", - сказал Дельбрюк. Одновременно он выразил надежду на то, что "все стороны будут действовать разумно в сложившейся ситуации".
Uniper является одной из пяти европейских компаний, принимающих вместе с "Газпромом" участие в финансировании нового газопровода. Предполагалось, что его вклад составит до 950 млн евро - десяти процентов первоначальной стоимости проекта.
США намерены сорвать строительство "Северного потока-2"
Разработанный США законопроект о новых санкциях против России затрагивает российские энергопроекты за рубежом и препятствует совместному партнерству России с иностранными компаниями в сфере разработке месторождений внутри РФ. В Uniper уже сообщали, что изучают, "есть ли в этом законопроекте положения, которые в итоге могут быть направлены против "Северного потока-2".
США уже неоднократно заявляли, что сделают все возможное для того, чтобы сорвать строительство нового газопровода "Северный поток-2", по которому газ должен напрямую поставляться из России в ФРГ.
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