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Средняя цена продажи электроэнергии ОРЭ в июле увеличилась на 4% до 1 136,74 гривен/МВт-час
15:26 29.08.2018 |
Средняя цена продажи электроэнергии оптовому рынку всеми производителями по результатам июля составила 1 136,74 гривен/МВт-час, что на 4%, или на 43,91 гривен/МВт-час больше, чем в июне (1 092,83 гривен/МВт-час).
Об этом свидетельствует обнародованная на сайте государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" динамика цен продажи электроэнергии оптовому рынку ее производителями, передают Українські Новини.
В 1-й декаде июля средняя цена продажи электроэнергии оптовому рынку составила 1 133,65 гривен/МВт-час, во 2-й декаде - 1 128,63 гривен/МВт-час, в 3-й декаде - 1 147 гривны/МВт-час.
В июле средневзвешенный тариф на отпуск электроэнергии теплоэлектростанциями (ТЭС) снизился на 2,6%, или на 46,22 гривен/МВт-час до 1 764,76 гривен/МВт-час по сравнению со средневзвешенным тарифом ТЭС в июне (1 810,98 гривны/МВт-час).
Средняя цена продажи электроэнергии "Энергоатома" в июле составила 546,29 гривен/МВт-час, что на 0,1%, или на 0,45 гривны/МВт-час меньше, чем в июне; ГЭС - 1094,8 гривен/МВт-час, что на 66,6%, или на 437,78 гривен/МВт-час больше, чем в июне.
В июле доля ТЭС в структуре отпуска электроэнергии составила 33,34% (ТЭС отпустили в рынок 3 724,525 млн кВт-час), АЭС - 55,28% (6 175,788 млн кВт-час), ГЭС - 6,27% (700,921 млн кВт-час).
Всего в июле было отпущено 11 171,217 млн кВт-час.
Как сообщали Українські Новини, 28 декабря Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НРКЭКУ) установила на 1-й квартал 2018 года прогнозную оптово-рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на уровне 1 495,57 гривен/МВт-час.
На остальные 3 квартала 2018 года НКРЭКУ установила одинаковую прогнозную ОРЦ на уровне 1 586,7 гривен/МВт-час.
ГП "Энергорынок" является оператором оптового рынка электроэнергии.
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