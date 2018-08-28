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Новое исследование Bloomberg показало, что ВИЭ уже одержали верх над углеводородами на энергетическом рынке
17:49 28.08.2018 |
Доклад Bloomberg New Energy Finance 2018 о настоящем и будущем возобновляемой энергетики прогнозирует: цены продолжат падать, Китай будет лидером по аккумуляторам, а к 2050 рыночная доля ВИЭ составит 50%. В целом же, ветер и солнце уже одержали верх над углеводородами на энергетическом рынке.
Полный текст доклада доступен только подписчикам Bloomberg, но синопсис можно прочитать по этой ссылке. А глава команды BNEF в Европе Себастьян Хенбест рассказал в своем блоге ряд любопытных подробностей.
«Мы утверждаем, что солнце и ветер уже победили в битве за дешевое электричество - просто вся война еще не завершилась», - пишет он.
Первое, что подтверждает мнение Хенбеста: стоимость электроэнергии, полученной с помощью ветра и солнца, упала до цены электричества, вырабатываемого на новых угольных и газовых станциях. Важно тут то, что говорим ли мы об угольной энергетике Китая или газовых турбинах в США, почти повсюду хорошо расположенные и оснащенные ветровые и солнечные станции вырабатывают такую же дешевую энергию или даже дешевле, сообщает CleanTechnica.
К примеру, в некоторых штатах США, ветропарки уже сейчас предлагают электроэнергию всего по 2 цента за кВт*ч.
Второе доказательство еще не стало реальностью, но станет в середине или конце 2030-х, когда покупать электричество на новых солнечных или ветровых станциях станет дешевле, чем на уже существующих угольных или газовых. Это значит, что к 2030-м годам объекты чистой энергетики можно будет строить без государственных субсидий.
В Португалии портфель несубсидируемых проектов солнечных станций превысил 1 ГВт уже в 2018 году.
«Мы делаем вывод, что такая крутая кривая роста означает, что замена углеводородных источников электроэнергии на солнечные и ветровые - это лишь вопрос времени», - говорится в докладе.
Ключевая характеристика ВИЭ - это способность запасать излишки энергии впрок. Доминирующей страной в этой отрасли будет Китай. Уже сегодня в стране производят почти 60% от общемировых мощностей аккумуляторов 131 ГВт*ч, а к 2021 этот показатель вырастет до 73%.
Ранее ЭлектроВести писали о ТОП-5 гигафабрик по производству литий-ионных аккумуляторов.
Так, по состоянию на начало 2018 у Китая в работе было только 389 МВт установленных мощностей систем аккумулирования энергии. А к августу 2018 в стране запустили еще 340 МВт новых мощностей.
При этом цена батарей упадет к 2030 году до $70 за кВт*ч. Число электромобилей в мире достигнет, если верить авторам доклада, 60 млн к 2040 году.
Также ожидается существенный рост спроса на кондиционеры в развивающихся рынках Азии, Индии и Южной Америки. Доля потребляемого электромобилями электричества вырастет к 2050 году в среднем до 9%, а в отдельных странах, например, в Германии, достигнет 25%.
Тем не менее, этого будет недостаточно для снижения эмиссии углекислого газа настолько, чтобы предотвратить повышение среднемировой температуры на 2º С по сравнению с началом промышленной эры. Даже если весь мир введет мораторий на уголь и согласится закрыть все угольные ТЭС к 2035 году, дополнительный природный газ, который понадобится, чтобы покрыть потребности человечества, все еще будет выделять слишком много СО2. Проблему могла бы решить какая-то новая низкоуглеродная технология, но пока ее не существует.
Слишком быстрые темпы развития солнечной энергетики заставляют некоторые регионы сбавлять обороты. Так, из-за перепроизводства в Калифорнии излишки энергии солнца приходилось отдавать соседям за небольшую доплату. Поэтому с сентября власти планируют приостановить запуск новых проектов в области возобновляемой энергетики.
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