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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 92,2% до 14,3 млрд куб. м с начала сезона закачки
09:49 27.08.2018 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 92,2%, или на 6 858,33 млн куб. м, до 14 296,5 млн куб. м с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
С начала августа в ПХГ было закачано 1 461,22 млн куб. м газа.
Среднесуточный объем закачки газа в хранилища с начала августа составил 58,4 млн куб. м.
По состоянию на 25 августа 2018 года в ПХГ находилось 14 296,5 млн куб. м газа, что на 1,5%, или на 222,65 млн куб. м, меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (14 519,15 млн куб. м).
С начала августа Украина импортировала 1 042,294 млн куб. м газа: 561,831 млн куб. м - через Словакию, 411,385 млн куб. м - через Венгрию, 69,077 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала августа составила 1 435,509 млн куб. м, транзит - 5 847,806 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Кабмин поручил "Нефтегазу", Минэнерго, Минэкономики и "Укртрансгазу" обеспечить накопление 17 млрд куб. м газа в ПХГ на 1 ноября.
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