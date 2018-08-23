Украина уже 1000 дней обходится без прямого импорта российского газа

По состоянию на 23 августа 2018 года Украина 1000 дней обходится без прямого импорта российского газа. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

В "Нафтогазе" отметили, что 1000 дней назад, 25 ноября 2015 года, в Украину зашли последние кубометры газа, закупленные у "Газпрома". Также НАК напоминает, что зимой арбитраж в Стокгольме обязал "Газпром" поставлять газ Украине по той же цене, по которой продают Германии.

"Сегодня символические 1000 дней с того момента, как мы доказали миру, что Украина создала себе возможность обходиться без газпромовского газа и продолжать при этом безупречно обеспечивать транзит в Европу", - добавили в НАК.